Coeur de cochon

Susie Morgenstern

ActuaLitté
Susie Morgenstern a un ennemi : le cochon, interdit absolu pour l'autrice élevée dans une famille juive à Newark. Pourtant, à l'aube de ses 80 ans, son monde est bouleversé. "C'est votre coeur, il va falloir opérer". Et remplacer la valve aortique par celle d'un porc. Pour la première fois, Susie Morgenstern s'intéresse pleinement à cet animal proscrit, interroge les traditions juives, reçoit un signe de son défunt mari sous la forme d'un manuscrit perdu, et décide finalement d'adresser au cochon une lettre... pour le remercier. Un hymne à la vie et à la tolérance.

Susie Morgenstern
Jean-Claude Lattès

|

Auteur

Susie Morgenstern

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Littérature française

Coeur de cochon

Susie Morgenstern

Paru le 20/08/2025

180 pages

Jean-Claude Lattès

18,00 €

ActuaLitté
9782709675062
