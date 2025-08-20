Inscription
#Essais

Gym et yoga sur chaise

Bernadette de Gasquet

La méthode de référence qui protège le dos et le périnée Une simple chaise suffit pour rester en forme ! Inspirée du yoga et de la gymnastique douce, la méthode de Gasquet vous guide pas à pas avec des exercices précis, illustrés et adaptés à chaque partie du corps : dos, abdominaux, fessiers, jambes, bras... Vous y trouverez : - 130 exercices efficaces pour améliorer votre posture, votre respiration, votre tonus et votre silhouette. - Un programme de 28 jours clé en main, évolutif et varié, pour garder la motivation et progresser à votre rythme. - Des consignes claires et de nombreuses adaptations pour éviter de solliciter les articulations fragiles et pour protéger votre dos. - Des positions pensées pour le bonheur du ventre et du périnée. Faites de votre chaise votre alliée santé !

Bernadette de Gasquet

Editeur

Gymnastique douce

Paru le 20/08/2025

208 pages

15,90 €

9782501195881
