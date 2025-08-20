Inscription
#Beaux livres

Airfryer - Recettes IG Bas

Elodie Colombel

Votre allié pour éviter les pics de glycémie ! Avez-vous déjà succombé au Airfryer ? Ce robot permet de frire, rôtir, griller, mais aussi mijoter, braiser ou encore confire, avec très peu de matière grasse. Grâce à lui, vous pouvez désormais cuire des petits plats salés et sucrés tout en gourmandise. Brookie, clafoutis coco bananes, scones, carottes rôties, arancinis, poulet mariné au miso, dhal de poulet aux noix de cajou, crumble de légumes et poisson... Découvrez 120 recettes saines, pleines de saveurs et à Indice Glycémique bas, concoctées par la nutritionniste Elodie Colombel, alias @win. a. diet, pour retrouver une alimentation équilibrée tout en se faisant plaisir.

Par Elodie Colombel
Chez Marabout

|

Auteur

Elodie Colombel

Editeur

Marabout

Genre

Cuisine au robot

Airfryer - Recettes IG Bas

Elodie Colombel

Paru le 20/08/2025

224 pages

Marabout

16,90 €

9782501193214
© Notice établie par ORB
