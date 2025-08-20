Le vin, enfin accessible à tous ! Avec Le vin c'est pas sorcier, découvrez une approche simple, ludique et décomplexée pour tout comprendre de l'univers du vin. Apprenez à déguster, à reconnaître les cépages, à comprendre les étapes des vendanges et de la vinification, et à explorer les grands vignobles de France et d'ailleurs. Grâce à des conseils clairs et des illustrations pédagogiques, vous saurez accorder mets et vins, constituer votre cave, acheter sans vous tromper... et surtout, trouver le vin qui vous ressemble. Un guide indispensable pour les curieux, les amateurs et tous ceux qui veulent savourer le vin sans jargon ni prise de tête !