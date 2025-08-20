Blackpink : la story

BLACKPINK : ICÔNES DE LA MUSIQUE ET DE LA MODE Depuis 2016, les BLACKPINK se sont hissées au sommet de la K-pop mondiale. Avec elles, la musique, la mode et la scène forment un langage total. De l'énergie débordante de Square One à la sensibilité de Born Pink, leur musique audacieuse mêle pop, hip-hop et EDM pour créer un univers unique. Des premières scènes aux tournées mondiales, en passant par des albums devenus cultes et leurs collaborations avec les marques de luxe, ce beau livre richement illustré vous invite à découvrir leur parcours exceptionnel. A lire comme on visionne un doc musical : en se laissant submerger par les émotions !