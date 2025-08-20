Nous, les garçons

Parce que la préadolescence est rarement une période facile, ce guide est conçu pour répondre à toutes les questions des garçons de 8 à 13 ans. Toutes les thématiques qui les préoccupent ou les passionnent y sont abordées. Un guide de référence pour les préados L'ouvrage est divisé en sept grands chapitres, chacun consacré à un thème précis, lié à l'univers des préadolescents : Les étranges mutations du corps ; Les clés de la personnalité ; Les trésors de l'amitié ; Les mystères de l'amour ; Un nouveau monde : le collège ; Planète famille ; Côté loisirs, côté passions. Dans chaque chapitre, il y a des explications aux mystères de la préadolescence, des témoignages de préados, des tests pour s'amuser en apprenant à se connaître un peu mieux, des solutions pratiques, des conseils d'experts, et surtout du fun ! Le livre s'accompagne d'un index pratique et d'adresses utiles. L'édition 2026 poursuit la mise à jour du contenu pour encore mieux s'adresser aux garçons d'aujourd'hui. Petits tracas et grandes questions Il s'agit bien de montrer aux garçons de 8 à 13 ans qu'ils ne sont pas seuls face aux questions qu'ils se posent, et que leurs "problèmes" ou questionnements sont universels. Comment faire face aux changements de son corps ? Comment gérer ses émotions ? Comment faire face aux premiers sentiments amoureux ? Comment se faire des amis, éviter les disputes et partager de grands moments d'amitié ? Comment faire pour que tout se passe bien à l'école ? Comment développer sa mémoire et apprendre à s'organiser ? Comment ne plus avoir peur des exposés et des contrôles ? Quelles passions, quelles envies, que faire après l'école ? Comment être en harmonie avec ses parents et les autres membres de sa famille ? Et comment faire face au monde autour d'eux ? Il n'y a pas de problèmes, que des solutions : telle est la philosophie de ce livre. Bienveillance et tolérance sont inscrites en filigrane derrière chaque réponse. A la découverte de soi-même Grandir, ce n'est pas si facile. Ce guide propose de dédramatiser le mot "puberté" avec respect et lucidité. On y comprend que la puberté, ça n'arrive pas d'un coup. C'est une transformation du corps qui prend environ quatre ans ; ce qui laisse le temps de s'habituer ! Et c'est moins grave qu'il n'y paraît... Cette nouvelle édition suit les évolutions de la société pour que chaque préado soit bien dans son corps et bien dans sa tête pendant une période qui met un peu, beaucoup, sens dessus dessous !