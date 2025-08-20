Mes docs en forme - La ferme, un petit imagier documentaire tout-carton en forme de tracteur, pour les enfants dès 3 ans. Un format spécial petites mains Un petit format spécialement pensé pour les mains des enfants de 3 ans. Un objet solide et ultramaniable, avec ses pages cartonnées résistantes et faciles à tourner. Un livre à glisser dans le sac pour la journée. On peut l emmener partout avec soi. Une forme originale et attractive Un livre dont la couverture et les pages intérieures ont une forme arrondie, comme un tracteur, pour identifier facilement le sujet, la ferme, et attiser la curiosité de l'enfant. A l'intérieur, une centaine d illustrations, légendées sur fond blanc pour une meilleure lisibilité, offrent un vocabulaire riche et précis pour apprendre la vie à la ferme. Un imagier documentaire très riche Organisé en doubles thématiques, le livre permet à l enfant de découvrir petit à petit la ferme, les animaux, les cultures, les bâtiments... En page de gauche, les multiples vignettes invitent à picorer les informations. En page de droite, une grande scène est à explorer pour glaner quelques indications supplémentaires. Un livre à emporter, à regarder, à manipuler, à explorer sans jamais se lasser.