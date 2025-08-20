Inscription
#Roman francophone

Desteria et les démineurs

Nedjma Kacimi

ActuaLitté
Au Mozambique, au tournant de l'an 2000, des pluies diluviennes s'abattent sur la région, faisant ressurgir des mines datant des guerres civiles et de décolonisation, rendant la moindre parcelle de terre dangereuse. En parallèle, le pays voit arriver entrepreneurs Sud-Africains et de Chinois qui s'accaparent le bois de forêts pourtant protégées, dans un système de corruption largement en faveur des politiques et des industriels en place. Lorsque l'un d'entre eux meurt, c'est tout ce système qui risque d'être révélé. Damasio, chauffeur, se trouve mêlé à cette histoire contre son gré. Desteria, une femme âgée et respectée met tout en oeuvre pour protéger son fils : transactions traditionnelles et invocation des esprits apparaissent sur fond d'inégalités sociales marquées héritées.

Par Nedjma Kacimi
Chez Cambourakis

|

Auteur

Nedjma Kacimi

Editeur

Cambourakis

Genre

Littérature française

Desteria et les démineurs

Nedjma Kacimi

Paru le 20/08/2025

250 pages

Cambourakis

22,00 €

9782386690457
