Desteria et les démineurs

Au Mozambique, au tournant de l'an 2000, des pluies diluviennes s'abattent sur la région, faisant ressurgir des mines datant des guerres civiles et de décolonisation, rendant la moindre parcelle de terre dangereuse. En parallèle, le pays voit arriver entrepreneurs Sud-Africains et de Chinois qui s'accaparent le bois de forêts pourtant protégées, dans un système de corruption largement en faveur des politiques et des industriels en place. Lorsque l'un d'entre eux meurt, c'est tout ce système qui risque d'être révélé. Damasio, chauffeur, se trouve mêlé à cette histoire contre son gré. Desteria, une femme âgée et respectée met tout en oeuvre pour protéger son fils : transactions traditionnelles et invocation des esprits apparaissent sur fond d'inégalités sociales marquées héritées.