#Roman étranger

Petite robe noire & collier de perles

Céline Leroy, Helen Weinzweig

ActuaLitté
Depuis qu'elle a croisé la route du mystérieux Coenraad, la vie de celle qui se fait désormais appeler Lola Montez a pris une autre saveur, plus piquante : celle de l'aventure. Grâce à un code d'une diabolique simplicité, Lola et son amant peuvent se retrouver en toute impunité n'importe où, à Hong Kong, Tikal, Marseille ou Chicago. Mais quand il finit par lui donner rendez-vous à Toronto, la ville où elle réside, Lola bascule la tête la première dans son passé. En arpentant les rues de son enfance, elle glisse ses souliers dans les pas de la petite fille qu'elle a été. Que fuit-elle depuis tout ce temps ? Détour après détour, Lola remonte la piste de ses blessures, pour sonder ce que, au fond, elle cherche depuis toujours : son propre désir. Dans ce roman traduit pour la toute première fois en français, Helen Weinzweig décortique avec humour la mécanique du sentiment amoureux, tout en étrillant la société patriarcale et les rôles assignés aux femmes. Qu'il s'agisse de l'épouse, de la mère ou de la maîtresse, toutes sont tenues à la discrétion. C'est précisément contre ces silences que Helen Weinzweig écrit, faisant entrer dans l'histoire le récit bouleversant d'une illustre inconnue, devenu depuis un classique de la littérature nord-américaine.

Par Céline Leroy, Helen Weinzweig
Chez Cambourakis

|

Auteur

Céline Leroy, Helen Weinzweig

Editeur

Cambourakis

Genre

Littérature anglo-saxonne

Petite robe noire & collier de perles

Helen Weinzweig trad. Céline Leroy

Paru le 20/08/2025

160 pages

Cambourakis

20,00 €

9782386690433
