#Essais

Yoga pour runner

Pascal Jover, Bénédicte Opsomer

ActuaLitté
Le yoga pour améliorer sa pratique de la course à pied ! Coureur débutant ou accro du dossard ? A la recherche de nouvelles sensations ? Vous êtes au bon endroit ! Alliant théorie et pratique, cette nouvelle édition est accessible à tous. Vous y apprendrez notamment à : - pratiquer la routine du runner ; - adopter les bonnes postures ; - courir en respirant par le nez ; - mieux connaître votre périnée et vos fascias. Ce livre se veut un véritable guide d'accompagnement illustré, qui vous suivra tout au long de votre parcours de coureur. Vous découvrirez comment le yoga peut améliorer vos objectifs en course à pied, tout en contribuant à votre bien-être géneral. Courir sera ainsi toujours un plaisir !

Yoga pour runner

Pascal Jover, Bénédicte Opsomer

Paru le 20/08/2025

224 pages

Editions La Plage

19,95 €

