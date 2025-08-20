L'as de la justice

Alors qu'à l'international, des conflits menacent d'éclater, Victoria se prépare pour ses premières élections démocratiques. Avec le lancement de la campagne électorale, les figures les plus emblématiques du pays se rassemblent à la capitale. Sept ans après le scandale du tueur de Luméa, Willem Vasely est enfin de retour à Bohème. Fier des nouvelles réglementations qu'il a établies autour de l'Oré, il poursuit ses ambitions avec la ferme intention d'aider son frère à remporter sa place au Parlement et d'asseoir son influence en politique. Cependant, ses projets sont contrariés par les menaces de Nollys Nemova, le frère aîné d'Hatcher. A la tête des services secrets de l'armée, il connaît toute la vérité et compte bien en user pour faire pression sur Willem. Commence alors un jeu de pouvoir, entre retrouvailles amères, complots et faux-semblants, où tous les coups sont permis. Hatcher, Willem et Agnès, chacun en quête de justice, s'engagent dans ces élections qui détermineront le destin de leur nation. Et quand un maître chanteur s'immisce dans leurs affaires, les certitudes vacillent et les alliances se révèlent plus fragiles que jamais. Cheffe de projet digital le jour, Marie Fabre attend l'arrivée de la nuit pour écrire jusqu'à l'aube.