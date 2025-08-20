Inscription
#Essais

Les Révélations de La Mecque

Ibn 'Arabi, Abdallah Penot

Surnommé "le plus grand des Maîtres" (al-Shaykh al-akbar), Ibn 'Arabî (1165-1240) occupe au sein de la hiérarchie initiatique de l'islam un statut particulier, celui du Sceau des saints. C'est à son investiture en tant que Sceau de la sainteté muhammadienne et à la halte qui s'y rapporte qu'est consacré le présent volume. Il rappelle son lien avec le Prophète et ce qu'est la Réalité muhammadienne. Dans le Prologue de cette somme théologique et initiatique que constituent les Futûhât al-Makkiyah, en français : "Les Révélations" ou "Les Ouvertures spirituelles de La Mecque" , Ibn 'Arabî expose aussi comment il reçut ce statut et aussi pourquoi et suite à quelle rencontre ce texte trouve son origine dans la ville sainte de l'Islam. Les Révélations de La Mecque synthétise son enseignement. Ibn 'Arabî en a entrepris la rédaction alors qu'il était en pèlerinage dans la ville sainte. Monument de la spiritualité soufie, qualifié de "Bible de l'ésotérisme en Islam" , la somme de connaissances que cet ouvrage contient est sans équivalent dans aucune civilisation. Chaque lecture en révélera de nouveaux prolongements en sorte que chacun des tomes peut accompagner un lecteur sa vie durant. Chacun de ces recueils ouvre sur une vision universelle du monde. Comme dans tous ses ouvrages, Ibn Arabi conduit le lecteur à reconsidérer sa vision de celui-ci et s'emploie à fournir des éléments qui pourront aider à la conscience d'en élargir les limites. Il sera utile à quiconque souhaite entrevoir l'immensité de la dimension intérieure du soufisme, coeur de la tradition musulmane. Ce présent volume ne contient que le Prologue de l'oeuvre qui s'étend sur des milliers de pages. Court en termes de pagination, il est dense en termes de contenu. Les commentaires et annotations d'Abdallâh Penot, sans doute le traducteur majeur d'Ibn 'Arabî en langue française, viennent opportunément éclairer et préciser certains points et notions que le Maître, s'adressant à un cercle d'initiés de haut rang, supposait connus de son auditoire. Abdallah Penot est un des grands traducteurs actuels de l'islam classique. C'est un des cofondateurs des éditions i. Il est l'auteur d'une des meilleures traductions du Coran, mais aussi des grands maîtres du soufisme tels que l'émir Abdel-Kader ou Iskandarî.

Par Ibn 'Arabi, Abdallah Penot
Chez Editions i

Auteur

Ibn 'Arabi, Abdallah Penot

Editeur

Editions i

Genre

Islam

