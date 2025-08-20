Traduit de l'anglais (Irlande) par Pierre Bondil Irlande, 1973. Un bébé est retrouvé sur la plage d'une ville de la côte ouest. Adopté par un pêcheur local et sa femme, Ambrose et Christine, le "garçon venu de la mer" captive la communauté. Mais pas son frère, Declan. Tandis que s'installe une rivalité fraternelle, le mystère sur les origines de l'enfant grandit, comme la fascination qu'il suscite. Mais, qui pourrait vraiment comprendre le garçon venu de la mer ? Dans ce petit coin du Donegal, le monde évolue à vive allure et chacun doit y trouver sa place. Saga familiale sur deux décennies, roman initiatique, où alternent le comique et le tragique, l'intime et l'aventure, Le Garçon venu de la mer raconte l'histoire d'une communauté de pêcheurs face à la tempête de la modernité. Parsemé de moments de grâce et riche de la beauté insulaire de l'Irlande, Le Garçon venu de la mer est un livre enchanteur, plein d'esprit et de sagesse.