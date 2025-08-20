Inscription
Le Rouge et le Noir en BD

Jean-Blaise Dijan, Toni Fezjula, Stendhal

ActuaLitté
Un tableau critique de la société française pendant la Restauration. Entré au séminaire de Besançon, Julien Sorel se voit proposer un poste de secrétaire à Paris, auprès de l'influent marquis de La Mole. Mathilde, la fille du marquis, tombe rapidement sous les charmes de Julien et informe son père de son désir de l'épouser. Ils sont sur le point de se marier quand le marquis reçoit une lettre de Mme de Rénal dénonçant l'immoralité de Sorel. Ce coup de théâtre va tout remettre en cause dans la vie déjà chaotique du jeune homme...

Par Jean-Blaise Dijan, Toni Fezjula, Stendhal
Chez Glénat

|

Auteur

Jean-Blaise Dijan, Toni Fezjula, Stendhal

Editeur

Glénat

Genre

Divers

Le Rouge et le Noir en BD

Jean-Blaise Dijan, Toni Fezjula

Paru le 20/08/2025

56 pages

Glénat

12,00 €

ActuaLitté
9782344070277
© Notice établie par ORB
