Le Rouge et le Noir en BD

Un tableau critique de la société française pendant la Restauration. Entré au séminaire de Besançon, Julien Sorel se voit proposer un poste de secrétaire à Paris, auprès de l'influent marquis de La Mole. Mathilde, la fille du marquis, tombe rapidement sous les charmes de Julien et informe son père de son désir de l'épouser. Ils sont sur le point de se marier quand le marquis reçoit une lettre de Mme de Rénal dénonçant l'immoralité de Sorel. Ce coup de théâtre va tout remettre en cause dans la vie déjà chaotique du jeune homme...