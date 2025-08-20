Boucle d'Or et les trois ours

La collection " Marlène Jobert raconte " arrive sous une nouvelle forme, avec toujours un flashcode. Un bel objet et un petit prix pour redécouvrir les contes les plus célèbres de notre patrimoine. La curiosité est un vilain défaut... La petite Boucle d'Or le sait bien. Pourtant, le jour où elle découvre cette charmante maisonnette au coeur des bois, elle ne peut résister : un bon repas appétissant, un fauteuil confortable et un petit lit bien douillet... La tentation est trop grande ! Les trois ours qui vivent ici vont être surpris à leur retour ! Découvrez ce conte adorable, pour les enfants à partir de 5 ans, adapté et interprété par Marlène Jobert dans un livre audio avec un flashcode, à lire et à écouter partout ! "Raconter une histoire à un enfant, c'est lui offrir tout ce qu'il aime : de merveilleuses aventures, de la féerie et surtout beaucoup de tendresse. J'ai voulu que les petits, captivés par la beauté du récit, laissent venir en eux, tout naturellement, les émotions que l'on doit aux grands conteurs". Marlène Jobert Destinée aux enfants à partir de 5 ans, cette collection associe la magie des plus beaux contes du monde au talent d'actrice-interprète de Marlène Jobert. Chaque livre audio est accompagné d'un flashcode pour lire et écouter l'histoire partout !