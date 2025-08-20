Jules Matrat Tome 3

Le destin brisé d'un poilu traumatisé par la guerre C'est dans la paisible Haute-Loire que la guerre vient chercher Jules Matrat, un beau jour d'août 1914. La guerre, il n'avait pas envie de la faire, comme il n'avait pas envie de laisser Rose, sa fiancée. De retour chez lui après quatre années terribles dans les tranchées où il a vu son ami Louis Agnin périr, Jules n'est plus le même homme. Brisé, il s'est muré dans un douloureux silence. En 1919, après avoir perdu son fils, il continue de se perdre lui-même. Pour l'aider et tenter de sauver leur couple, Rose lui propose de faire ce qu'il avait promis à son copain Louis : visiter son village et rencontrer sa famille. Peut-être qu'après ce pèlerinage, la tristesse le quittera enfin. Mais une fois sur place rien ne se passera comme Jules l'avait imaginé... Son camarade n'est plus ; dans son village, la vie paraît avoir repris sans lui et seul son chien semble encore attendre son maître. Jules, de retour à la maison, se noie dans ses pensées les plus noires. Adapté du roman éponyme de Charles Exbrayat (publié aux éditions Albin Michel), cette trilogie conçue comme "le récit d'une vie quotidienne" raconte le destin brisé d'un jeune poilu hanté par les images d'une guerre qualifiée de "boucherie" . Serge Fino dépeint avec un réalisme déconcertant la détresse d'un homme et les conséquences sur les générations futures de tels massacres, s'affirmant du même coup comme un auteur majeur du neuvième art.