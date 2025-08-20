Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Polar

Jules Matrat Tome 3

Serge Fino, Charles Exbrayat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le destin brisé d'un poilu traumatisé par la guerre C'est dans la paisible Haute-Loire que la guerre vient chercher Jules Matrat, un beau jour d'août 1914. La guerre, il n'avait pas envie de la faire, comme il n'avait pas envie de laisser Rose, sa fiancée. De retour chez lui après quatre années terribles dans les tranchées où il a vu son ami Louis Agnin périr, Jules n'est plus le même homme. Brisé, il s'est muré dans un douloureux silence. En 1919, après avoir perdu son fils, il continue de se perdre lui-même. Pour l'aider et tenter de sauver leur couple, Rose lui propose de faire ce qu'il avait promis à son copain Louis : visiter son village et rencontrer sa famille. Peut-être qu'après ce pèlerinage, la tristesse le quittera enfin. Mais une fois sur place rien ne se passera comme Jules l'avait imaginé... Son camarade n'est plus ; dans son village, la vie paraît avoir repris sans lui et seul son chien semble encore attendre son maître. Jules, de retour à la maison, se noie dans ses pensées les plus noires. Adapté du roman éponyme de Charles Exbrayat (publié aux éditions Albin Michel), cette trilogie conçue comme "le récit d'une vie quotidienne" raconte le destin brisé d'un jeune poilu hanté par les images d'une guerre qualifiée de "boucherie" . Serge Fino dépeint avec un réalisme déconcertant la détresse d'un homme et les conséquences sur les générations futures de tels massacres, s'affirmant du même coup comme un auteur majeur du neuvième art.

Par Serge Fino, Charles Exbrayat
Chez Glénat

|

Auteur

Serge Fino, Charles Exbrayat

Editeur

Glénat

Genre

Historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jules Matrat Tome 3 par Serge Fino, Charles Exbrayat

Commenter ce livre

 

Jules Matrat Tome 3

Serge Fino

Paru le 20/08/2025

64 pages

Glénat

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344065778
9782344065778
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.