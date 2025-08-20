Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

La femme mystère

Maud Godoc, Amanda Quick

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Béatrice Lockwood n'est pas une demoiselle de compagnie comme les autres. Non seulement elle cache un pistolet chargé sous ses jupes, mais elle est aussi médium. Depuis le meurtre brutal de son ancien patron et mentor, le Dr Fleming, elle essaie de se bâtir une nouvelle vie. Jusqu'à l'apparition de Joshua Gage, un étrange personnage au charme ténébreux, qui sollicite son aide pour retrouver l'assassin de Fleming - sans pour autant mettre de côté ses soupçons sur Béatrice. Mais le danger attise les passions, et l'alchimie brûlante qui les relie n'a rien de surnaturel...

Par Maud Godoc, Amanda Quick
Chez J'ai lu

|

Auteur

Maud Godoc, Amanda Quick

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La femme mystère par Maud Godoc, Amanda Quick

Commenter ce livre

 

La femme mystère

Amanda Quick trad. Maud Godoc

Paru le 20/08/2025

352 pages

J'ai lu

7,80 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290412602
9782290412602
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.