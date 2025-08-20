La femme mystère

Béatrice Lockwood n'est pas une demoiselle de compagnie comme les autres. Non seulement elle cache un pistolet chargé sous ses jupes, mais elle est aussi médium. Depuis le meurtre brutal de son ancien patron et mentor, le Dr Fleming, elle essaie de se bâtir une nouvelle vie. Jusqu'à l'apparition de Joshua Gage, un étrange personnage au charme ténébreux, qui sollicite son aide pour retrouver l'assassin de Fleming - sans pour autant mettre de côté ses soupçons sur Béatrice. Mais le danger attise les passions, et l'alchimie brûlante qui les relie n'a rien de surnaturel...