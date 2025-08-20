Pour l'amour de Rose

Depuis qu'elle fréquente le club des Messieurs et des Dames, Rose Clarring a compris bien des choses sur les relations entre les hommes et les femmes. Désormais, quitter son époux stérile qui se laisse mourir à petit feu est pour elle une obligation morale. Seule, elle n'a aucune chance d'obtenir le divorce. Mais si Me Jack Lodoun, avocat réputé au charme troublant, accepte d'intercéder en sa faveur au Parlement, peut-être pourra-t-elle retrouver sa liberté et, pour la première fois de sa vie, se sentir aimée pour elle-même...