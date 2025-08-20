Inscription
#Roman francophone

Pour l'amour de Rose

Camille Dubois, Robin Schone

Depuis qu'elle fréquente le club des Messieurs et des Dames, Rose Clarring a compris bien des choses sur les relations entre les hommes et les femmes. Désormais, quitter son époux stérile qui se laisse mourir à petit feu est pour elle une obligation morale. Seule, elle n'a aucune chance d'obtenir le divorce. Mais si Me Jack Lodoun, avocat réputé au charme troublant, accepte d'intercéder en sa faveur au Parlement, peut-être pourra-t-elle retrouver sa liberté et, pour la première fois de sa vie, se sentir aimée pour elle-même...

Par Camille Dubois, Robin Schone
Chez J'ai lu

|

Auteur

Camille Dubois, Robin Schone

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

Pour l'amour de Rose

Robin Schone trad. Camille Dubois

Paru le 20/08/2025

288 pages

J'ai lu

7,80 €

9782290408681
