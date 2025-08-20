Inscription
#Album jeunesse

Bulle et Bob et le trésor

Natalie Tual, Gilles Belouin, Ilya Green

ActuaLitté
Un petit sourire en coin, un air complice, Bob et mamie Miette ont préparé en secret une chasse au trésor pour Bulle et les cousins Lise et Toni, qui sont là aujourd'hui. Bulle récupère sa boussole et c'est parti pour la grande-super-incroyable aventure à la recherche du trésor de l'exploratrice des mers Anita Conti ! Les enfants cherchent les indices : lettre à lire, rébus, puzzle, message invisible, bateau en papier... Du grenier aux deux cabanes, de la mare à la cuisine, Bulle, Lise et Toni finissent par découvrir le butin : des pièces d'or et sardines en chocolat, des pierres vraiment précieuses... Et le fameux gâteau de Miette, le Trésor au chocolat ! Bravo, les explorateurs ! On recommence demain ? ! Les petits lecteurs de Bulle et Bob auront plaisir à jouer avec leurs héros préférés pour trouver le fameux trésor caché ! Natalie Tual nous emmène à la recherche d'un trésor caché en chansons. Le cymbalum est mis à l'honneur dans cet album, aux arrangements ciselés comme toujours avec talent par Gilles Belouin.

Par Natalie Tual, Gilles Belouin, Ilya Green
Chez Editions Didier

|

Auteur

Natalie Tual, Gilles Belouin, Ilya Green

Editeur

Editions Didier

Genre

Histoires à écouter

Retrouver tous les articles sur Bulle et Bob et le trésor par Natalie Tual, Gilles Belouin, Ilya Green

Commenter ce livre

 

Bulle et Bob et le trésor

Natalie Tual

Paru le 20/08/2025

40 pages

Editions Didier

18,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782278129683
9782278129683
© Notice établie par ORB
plus d'informations

