Bulle et Bob et le trésor

Un petit sourire en coin, un air complice, Bob et mamie Miette ont préparé en secret une chasse au trésor pour Bulle et les cousins Lise et Toni, qui sont là aujourd'hui. Bulle récupère sa boussole et c'est parti pour la grande-super-incroyable aventure à la recherche du trésor de l'exploratrice des mers Anita Conti ! Les enfants cherchent les indices : lettre à lire, rébus, puzzle, message invisible, bateau en papier... Du grenier aux deux cabanes, de la mare à la cuisine, Bulle, Lise et Toni finissent par découvrir le butin : des pièces d'or et sardines en chocolat, des pierres vraiment précieuses... Et le fameux gâteau de Miette, le Trésor au chocolat ! Bravo, les explorateurs ! On recommence demain ? ! Les petits lecteurs de Bulle et Bob auront plaisir à jouer avec leurs héros préférés pour trouver le fameux trésor caché ! Natalie Tual nous emmène à la recherche d'un trésor caché en chansons. Le cymbalum est mis à l'honneur dans cet album, aux arrangements ciselés comme toujours avec talent par Gilles Belouin.