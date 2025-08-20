Alexandre Berthet, critique culturel dans un magazine et jeune homme sans souci, voit sa routine bouleversée par un message vocal inattendu : son père, qu'il n'a pas revu depuis plus de vingt ans, souhaite le rencontrer. Abandonné à l'âge de cinq ans, élevé par sa mère jusqu'à son décès puis par sa famille maternelle, Alexandre a grandi avec cette absence. Quel genre d'homme va-t-il découvrir derrière ce père devenu un fantôme ? Entre les couleurs du printemps et de l'automne, Christian Authier déploie une palette de sentiments, de mélodies et de climats dans ce roman autour de la famille et de ses secrets, de l'amour et de l'amitié. Sous les ciels changeants de Toulouse, le soleil de la Costa Brava ou à l'ombre des tilleuls du Lot, la mélancolie et les regrets ont un goût doux-amer. Comme un père est un roman enchanteur, tendre et drôle, qui conjure les déceptions de l'existence par le souffle de l'espérance. Journaliste et écrivain, Christian Authier a publié une vingtaine de livres parmi lesquels Enterrement de vie de garçon (Stock, 2004), Les Liens défaits (Stock, prix Roger-Nimier 2006), De chez nous (Stock, prix Renaudot de l'essai 2014) et Demi-siècle (Flammarion, prix des Hussards 2021).