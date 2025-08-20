Inscription
#Polar

Au premier regard

Lisa Gardner, Cécile Deniard

L'agent spécial du FBI Kimberly Quincy, le commandant D. D. Warren et Flora Dane unissent leurs forces pour mener une enquête dans les collines de Géorgie. En effet, malgré tout le mal que Jacob Ness (le kidnappeur de Flora, aujourd'hui disparu) a commis de son vivant, son pire secret n'a peut-être pas encore été révélé. Kimberly et D. D. doivent faire appel à leurs expériences considérables pour résoudre l'affaire la plus troublante de leur carrière, tandis que Flora doit affronter son passé dans l'espoir de sauver des vies.

LGF/Le Livre de Poche

Auteur

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Thrillers

Au premier regard

Paru le 20/08/2025

576 pages

9,90 €

9782253253402
