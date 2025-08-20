Un simple dîner

" Dans le miroir de la salle de bains, elle se dévisage, et se voit telle que les amis d'Etienne vont la voir : une fille fade et gauche, une fille qu'il a choisie parce qu'elle ne risque pas de lui faire de l'ombre. " Un soir de canicule, en août à Paris, deux couples se rejoignent pour dîner. La soirée aura lieu chez Etienne. Claudia, sa compagne, d'une timidité maladive, a cuisiné toute la journée pour masquer son appréhension. Johar et Rémi, leurs invités, n'ont pas l'esprit tranquille non plus. Autour de la table, certains nourrissent des intentions cachées tandis que d'autres font tout pour garder leurs secrets. L'odeur épicée d'un curry, une veste qui glisse d'un fauteuil : il suffit d'un rien pour que tout bascule. Une ode à l'émancipation des femmes et à la liberté, tissée avec délicatesse. Un huis clos aux effets bien orchestrés. Florence Bouchy, Le Monde des livres. Diablement savoureux. Margaux Morasso, Lire magazine. Dans cette comédie humaine dans ce qu'elle a de plus délétère, et, hélas, d'ordinaire, la romancière s'empare d'un sujet universel : la place des femmes dans notre société. Laurence Caracalla, Le Figaro littéraire. Prix littéraire Gisèle Halimi 2023.