David Fauquemberg, Alan Hollinghurst

" Nos soirées est le meilleur roman qui ait été écrit sur la Grande-Bretagne contemporaine au cours des dix dernières années. C'est drôle, mais aussi désespérément émouvant". The Sunday Times Dave Win, enfant métis de la classe ouvrière, a treize ans lorsqu'il est invité pour la première fois au domaine des Hadlow, les mécènes qui ont financé sa bourse d'études dans la prestigieuse Bampton School. Le week-end qui se présente, avec ses défis et ses rencontres surprenantes, va lui ouvrir les portes d'un monde nouveau et l'exposer à la violence du fils Hadlow, Giles. Tandis que le récit, embrassant un demi-siècle, s'achemine vers le présent, les valeurs et les existences respectives de Dave et de Giles divergent radicalement jusqu'à entrer en collision : l'un, devenu un acteur de théâtre talentueux, est toujours prêt à s'élever contre les conventions et la discrimination ; l'autre, puissant politicien de droite, cherche à imposer une vision de l'Angleterre profondément réactionnaire. Sous la plume de l'un des plus brillants romanciers anglais contemporains, lauréat du Booker Prize, Nos soirées est une peinture remarquable de l'Angleterre, des années 1960 au Brexit. Une histoire de classe et de racisme, d'art et de sexualité, d'amour et de violence.

Par David Fauquemberg, Alan Hollinghurst
Chez Albin Michel

Auteur

David Fauquemberg, Alan Hollinghurst

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature anglo-saxonne

Nos soirées

Alan Hollinghurst trad. David Fauquemberg

Paru le 20/08/2025

624 pages

Albin Michel

24,90 €

9782226499349
