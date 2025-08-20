Inscription
#Roman francophone

Douce menace

Léa Simone Allegria

ActuaLitté
Rome, hier et ajourd'hui, un mystérieux tableau du Caravage devient le miroir d'un amour tourmenté. En escapade à Rome, Alba et Nino découvrent un étrange tableau : le portrait d'un jeune homme au visage bouffi, au teint verdâtre, au regard malsain. Image obsédante dont ils vont chercher à percer le mystère. Cinq siècles plus tôt, dans la même ville, Michele Merisi, dit Caravage, accablé par la misère et la maladie, achève son premier autoportrait. Entre les fastes et les rivalités des ateliers de la Renaissance et l'effervescence d'une Rome contemporaine aux airs de comédie italienne, quel fil invisible peut bien relier ces deux époques ? Au coeur d'une captivante enquête romanesque, Léa Simone Allegria convoque l'histoire de l'art pour raconter le mystère de la création et de la falsification. Caravage ou copie ? Ce tableau mystérieux devient le miroir des âmes, rapprochant les amants d'une dangereuse vérité.

Par Léa Simone Allegria
Chez Albin Michel

|

Auteur

Léa Simone Allegria

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature française

Douce menace

Léa Simone Allegria

Paru le 20/08/2025

256 pages

Albin Michel

20,90 €

9782226496317
