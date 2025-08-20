Inscription
Finistère

Anne Berest

ActuaLitté
Anne Berest poursuit sa grande exploration des "transmissions invisibles" et ses interrogations autour de la trans-généalogie. De quoi hérite-t-on ? "A chaque vacances, nous quittions notre banlieue pour la Bretagne, le pays de mon père, celui où il était né, ainsi que son père - et le père de son père, avant lui. Le voyage débutait gare Montparnasse, sous les fresques murales de Vasarely, leurs formes hexagonales répétitives, leurs motifs cinétiques, dont les couleurs saturées s'assombrissaient au fil du temps, et dont l'instabilité visuelle voulue par l'artiste, se transformait, année après année, en incertitude". Après La Carte Postale et Gabriële, Anne Berest déploie un nouveau chapitre de son oeuvre romanesque consacrée à l'exploration de son arbre généalogique : la branche bretonne, finistérienne, remontant à son arrière-grand-père. Ici, la petite et la grande Histoire ne cessent de s'entremêler, depuis la création des premières coopératives paysannes jusqu'à mai 68, en passant par l'Occupation allemande dans un village du Léon et la destruction de la ville de Brest.

Par Anne Berest
Chez Albin Michel

|

Auteur

Anne Berest

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature française

Finistère

Anne Berest

Paru le 20/08/2025

432 pages

Albin Michel

23,90 €

ActuaLitté
9782226487186
