Guerres mondiales et conflits contemporains N° 298, 2025-2 . Le Sud-Viêt Nam en guerre (1945-1975) : un laboratoire tactique et stratégique [De la reconquête de la Cochinchine par le CEFEO en 1945 à la prise de Saigon par l’APVN en 1975

Publié à l'occasion du double anniversaire de la déclaration de l'indépendance de la République démocratique du Vietnam et de l'envoi du Corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient par le général de Gaulle pour rétablir la souveraineté française sur l'Indochine, en 1945, mais aussi de la prise de Saigon et de la fin de la guerre du Vietnam, ce dossier revient sur les guerres successives au Vietnam, de 1945 à 1975, à la lumières de contributions inédites de chercheurs français, américain et vietnamiens, croisant les sources écrites et orales de leurs pays.