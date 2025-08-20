Inscription
Philosophes en résistance

PUF

Ce numéro sera consacré à plusieurs philosophes engagés à différents degrés dans la résistance - on ne pourra pas être exhaustif malheureusement à cet égard. Mais il importe de pouvoir faire ressortir soit les points d'appui intellectuels de la résistance des philosophes (ainsi pour Cavaillès, Canguilhem par exemple), soit les rapports entre une pensée politique et une application consécutive de l'engagement, soit une éthique susceptible d'orienter l'action vers la résistance (Jankélévitch), ou bien encore une condition ontologique prompte à déterminer une résistance clandestine (par exemple pour l'article sur la pensée juive).

Philosophes en résistance

Paru le 14/08/2025

20,00 €

