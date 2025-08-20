Inscription
#Essais

La boîte à outils du CSE

Anne-Laure Smaguine

PRISE DE POSTE, MONTEE EN COMPETENCES, EVOLUTION PROFESSIONNELLE, NOS EXPERTS SONT VOS ALLIES ! - Des fiches opérationnelles au quotidien - Une structure graphique pour maîtriser l'essentiel en un coup d'oeil - Des cas d'entreprise et des exemples de jurisprudence pour passer à l'action 58 outils en 8 objectifs 1. Comprendre les enjeux de l'instance unique 2. Cerner le rôle des principaux acteurs 3. Optimiser les réunions 4. Informer et consulter le CSE 5. Utiliser les moyens de l'instance et de ses membres 6. Agir pour l'amélioration des conditions de travail 7. Maîtriser les recours du CSE 8. Organiser, communiquer et rendre compte de l'action du CSE Des documents types - Check-list trame d'accord CSE - Liste d'informations pour la consultation économique et financière - Liste d'informations pour la consultation sociale - Modèle de bon de délégation - Modèle de demande de congés pour formation - Formulaire d'enquête pour les accidents du travail - Modèle de signalement de DGI - Modèle de rapport d'activité et de gestion du CSE - Trame de règlement intérieur du CSE - Modèle de compte-rendu d'inspection 8 ans après la réforme, cette nouvelle édition prend notamment en compte : - les jurisprudences importantes sur la négociation du CSE, les ASC (activités sociales et culturelles) et la santé au travail ; - les impacts de la CSRD (directive européenne), en particulier la consultation sur le rapport de durabilité ; - les transpositions législatives - qui sont en cours - des accords nationaux interprofessionnels (ANI) en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatifs à l'évolution du dialogue social.

Par Anne-Laure Smaguine
Chez Dunod

|

Auteur

Anne-Laure Smaguine

Editeur

Dunod

Genre

Politique du travail et emploi

La boîte à outils du CSE

Anne-Laure Smaguine

Paru le 20/08/2025

192 pages

Dunod

26,90 €

9782100881376
