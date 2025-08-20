Le système éducatif français. Grands enjeux et transformations

Vous vous intéressez à l'institution scolaire et universitaire ? Vous vous destinez aux métiers de l'éducation, aux métiers d'encadrement et d'inspection de l'enseignement scolaire ou universitaire ? Les concours de recrutement des professeurs des écoles, des collèges ou des lycées, des CPE et des personnels d'inspection et de direction, requièrent tous la maîtrise des grands enjeux du système éducatif français. - Avec quels héritages historiques l'école française doit-elle composer aujourd'hui ? - Quel sens donner aux principes fondateurs de l'école républicaine : égalité des chances, lutte contre les discriminations et les fractures sociales et culturelles, épanouissement de la personne, laïcité, formation citoyenne, lien social, insertion professionnelle ? - Quels sont les grands principes législatifs qui régissent l'éducation en France ? - Qu'est-ce que la communauté éducative ? Que peut-elle apporter à l'école, au collège, au lycée ? - Quels sont les grands enjeux des mutations auxquelles l'école et ses principaux acteurs sont confrontés : la décentralisation, l'autonomie des établissements scolaires, la refondation de l'école, etc. ? - Comment la France se place-t-elle par rapport à ses voisins en termes de réussite éducative ? - Quel est le sens des réformes proposées dans la période récente ? Ce livre aborde tous les points fondamentaux permettant de comprendre les défis auxquels doit faire face l'école du XXIe siècle et prend en compte les récentes réformes.