Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Les Mille et Une Nuits : Sindbad le marin

Anonyme, Antoine Galland

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A Bagdad, le jeune et intrépide Sindbad décide de devenir négociant et de partir sur les mers pour faire fortune. Du golfe Persique aux Indes, il découvre des îles dangereuses, affronte tempêtes et naufrages avant de combattre de redoutables corsaires et des géants cannibales. Parviendra-t-il à rentrer chez lui ? Avec ce conte des Mille et Une Nuits, embarquez-vous pour un fabuleux voyage ! TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Contexte historique et culturel - Genèse de l'oeuvre TOUT POUR REUSSIR - Questions sur l'oeuvre - Conseils de lecture.

Par Anonyme, Antoine Galland
Chez Flammarion

|

Auteur

Anonyme, Antoine Galland

Editeur

Flammarion

Genre

Collège

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Mille et Une Nuits : Sindbad le marin par Anonyme, Antoine Galland

Commenter ce livre

 

Les Mille et Une Nuits : Sindbad le marin

Anonyme trad. Antoine Galland

Paru le 20/08/2025

126 pages

Flammarion

3,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080494313
9782080494313
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.