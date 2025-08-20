Les Mille et Une Nuits : Sindbad le marin

A Bagdad, le jeune et intrépide Sindbad décide de devenir négociant et de partir sur les mers pour faire fortune. Du golfe Persique aux Indes, il découvre des îles dangereuses, affronte tempêtes et naufrages avant de combattre de redoutables corsaires et des géants cannibales. Parviendra-t-il à rentrer chez lui ? Avec ce conte des Mille et Une Nuits, embarquez-vous pour un fabuleux voyage ! TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Contexte historique et culturel - Genèse de l'oeuvre TOUT POUR REUSSIR - Questions sur l'oeuvre - Conseils de lecture.