L'univers a toujours un plan

Matt Kahn

Dans cet ouvrage puissant, Matt Kahn, guide spirituel intuitif, explore 10 règles d'or conçues pour répondre aux exigences de votre vie quotidienne et vous libérer émotionnellement. En parvenant à faire face aux épreuves et à dépasser l'autosabotage et la colère, vous atteindrez la véritable libération et découvrirez un courant d'amour inconditionnel qui nourrira votre coeur. Les mantras et les exercices de Matt Kahn, empreints d'énergie, vous aideront à amorcer votre évolution spirituelle et à accéder à des degrés supérieurs de bien-être, de liberté et de bonheur. Libérez le plan que l'Univers a pour vous, suivez étape par étape votre chemin de vie et écrivez le témoignage de votre passage sur Terre.

Par Matt Kahn
Chez Hachette

Auteur

Matt Kahn

Editeur

Hachette

Genre

Lâcher prise

L'univers a toujours un plan

Matt Kahn

Paru le 20/08/2025

128 pages

Hachette

7,95 €

9782019328665
