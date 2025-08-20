Inscription
#Beaux livres

Mes stickers épais dans ma ville

Julie Mercier

Un cahier à spirale de 10 pages composé de 5 grands décors et 25 petits jeux à compléter avec 30 stickers en silicone, épais et repositionnables (2 planches). Activité n° 1 : l'enfant apprend à reconnaître les personnages animaux et objets, puis il les place chacun dans leur décor. Activité n° 2 : en regard de chaque scène, 4 petits jeux lui proposent d'en savoir plus sur ces personnages et objets en jouant avec ses stickers. Scènes : la rue, le parc, le marché, le chantier, l'école.

Par Julie Mercier
Chez Hachette

|

Auteur

Julie Mercier

Editeur

Hachette

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Mes stickers épais dans ma ville

Julie Mercier

Paru le 27/08/2025

10 pages

Hachette

9,95 €

9782017335566
© Notice établie par ORB
