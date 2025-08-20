Inscription
Cuisine à la cocotte minute®

Mégane Arderighi

Cuisine à la cocotte-minute® Ce livre est une invitation à (re)découvrir la cuisine à la Cocotte-minute®... sans chichis et avec beaucoup de plaisir. Que vous ayez déterré la vieille cocotte de mamie du fond d'un placard ou que vous veniez tout juste de craquer pour un modèle flambant neuf, vous trouverez dans cet ouvrage 65 recettes pour cuisiner au quotidien : de la cuisine à la vapeur healthy mais "sexy", des bons petits plats tradi, des recettes tendance et aussi de la cuisine du monde sans oublier les desserts.

Par Mégane Arderighi
Chez Hachette

|

Auteur

Mégane Arderighi

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine au robot

Cuisine à la cocotte minute®

Mégane Arderighi

Paru le 20/08/2025

160 pages

Hachette

12,00 €

9782017321958
