Cuisine à la cocotte-minute® Ce livre est une invitation à (re)découvrir la cuisine à la Cocotte-minute®... sans chichis et avec beaucoup de plaisir. Que vous ayez déterré la vieille cocotte de mamie du fond d'un placard ou que vous veniez tout juste de craquer pour un modèle flambant neuf, vous trouverez dans cet ouvrage 65 recettes pour cuisiner au quotidien : de la cuisine à la vapeur healthy mais "sexy", des bons petits plats tradi, des recettes tendance et aussi de la cuisine du monde sans oublier les desserts.