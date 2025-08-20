Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Ecris notre histoire

Charlotte Faraday, Tillie Cole

Depuis toujours, June Scott rêve de devenir romancière. D'écrire une grande histoire d'amour qui ferait battre les coeurs de ses lecteurs. Mais à dix-sept ans, June ne sait pas ce que c'est que d'être amoureuse. Ou d'être aimée. Et lorsque sa santé se dégrade encore, elle comprend qu'elle pourrait ne plus avoir le temps de le découvrir. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Jesse Taylor, qui vit chaque jour comme s'il pouvait être le dernier. Ensemble, leurs mondes brisés s'illuminent. Un amour pur et doux naît entre eux, un amour qui donne à June la force de mettre en mots leur belle histoire.

Par Charlotte Faraday, Tillie Cole
Chez Hachette

|

Auteur

Charlotte Faraday, Tillie Cole

Editeur

Hachette

Genre

Romans, témoignages & Co

Ecris notre histoire

Tillie Cole trad. Charlotte Faraday

Paru le 20/08/2025

400 pages

Hachette

19,00 €

9782017321675
