#Album jeunesse

La Belle et le Clochard

Disney

Toute l'histoire du film La Belle et le Clochard dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : Lady, une jeune cocker, est le centre de l'attention de ses maîtres, Darling et Jim Chéri. Mais sa paisible vie est bouleversée le jour où le couple donne naissance à un bébé ! Au moment où elle est mise à l'écart de son foyer, Lady fait la rencontre de Clochard, un chien errant rusé et avide de liberté. Tout les sépare, pourtant, elle le laisse l'entraîner dans une passionnante aventure.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

La Belle et le Clochard

Disney

Paru le 20/08/2025

96 pages

Hachette

14,95 €

9782017290384
