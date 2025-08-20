Toute l'histoire du film La Belle et le Clochard dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : Lady, une jeune cocker, est le centre de l'attention de ses maîtres, Darling et Jim Chéri. Mais sa paisible vie est bouleversée le jour où le couple donne naissance à un bébé ! Au moment où elle est mise à l'écart de son foyer, Lady fait la rencontre de Clochard, un chien errant rusé et avide de liberté. Tout les sépare, pourtant, elle le laisse l'entraîner dans une passionnante aventure.
