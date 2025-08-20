Nos animaux gardiens de nos âmes

Chats, chiens, chevaux... Derrière leur regard se cache une sagesse ancienne, une présence qui nous guide, nous soigne et veille sur nos âmes. Christelle Dubois nous invite à explorer la dimension spirituelle et médiumnique de nos compagnons. Découvrez dans ce livre : - Une exploration inédite de la connexion profonde entre humains et animaux, bien au-delà du visible. - Des témoignages et des récits inspirants issus de l'expérience personnelle et professionnelle de l'autrice. - Des outils pratiques et accessibles : exercices, rituels et conseils pour renforcer et comprendre ce lien unique. - Un accompagnement précieux pour traverser la maladie, la fifin de vie et le deuil animalier. - Des clés pour percevoir les messages de nos animaux, qu'ils soient à nos côtés ou déjà passés dans l'au-delà. Un ouvrage universel et réconfortant pour honorer la mémoire de ceux qui continuent de veiller sur nous, même après leur départ.