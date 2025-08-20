Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Nos animaux gardiens de nos âmes

Christelle Dubois

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chats, chiens, chevaux... Derrière leur regard se cache une sagesse ancienne, une présence qui nous guide, nous soigne et veille sur nos âmes. Christelle Dubois nous invite à explorer la dimension spirituelle et médiumnique de nos compagnons. Découvrez dans ce livre : - Une exploration inédite de la connexion profonde entre humains et animaux, bien au-delà du visible. - Des témoignages et des récits inspirants issus de l'expérience personnelle et professionnelle de l'autrice. - Des outils pratiques et accessibles : exercices, rituels et conseils pour renforcer et comprendre ce lien unique. - Un accompagnement précieux pour traverser la maladie, la fifin de vie et le deuil animalier. - Des clés pour percevoir les messages de nos animaux, qu'ils soient à nos côtés ou déjà passés dans l'au-delà. Un ouvrage universel et réconfortant pour honorer la mémoire de ceux qui continuent de veiller sur nous, même après leur départ.

Par Christelle Dubois
Chez Hachette

|

Auteur

Christelle Dubois

Editeur

Hachette

Genre

Esotérisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nos animaux gardiens de nos âmes par Christelle Dubois

Commenter ce livre

 

Nos animaux gardiens de nos âmes

Christelle Dubois

Paru le 20/08/2025

160 pages

Hachette

17,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017258162
9782017258162
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.