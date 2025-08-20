Wanda vit dans les jeux vidéos puisqu'elle les teste. Elle ne sait plus ce qui est vrai de ce qui est faux. Elle plonge dans des maps, aux univers de films ou bien réels : des émeutes urbaines où elle manque de se faire tuer. Les chapitres alternent avec un autre roman : Empire. Ici, une autre Wanda, saute de map en map, et s'escape quand elle veut. Elles sont donc deux. L'une enviant l'autre. L'une précédant l'autre dans la fiction ou dans la vie réelle. Et chaque femme du livre pourrait être encore un autre double, comme si le récit se démultipliait et la fiction, son ivresse suprême.