#Roman francophone

Empire

Elodie Issartel

ActuaLitté
Wanda vit dans les jeux vidéos puisqu'elle les teste. Elle ne sait plus ce qui est vrai de ce qui est faux. Elle plonge dans des maps, aux univers de films ou bien réels : des émeutes urbaines où elle manque de se faire tuer. Les chapitres alternent avec un autre roman : Empire. Ici, une autre Wanda, saute de map en map, et s'escape quand elle veut. Elles sont donc deux. L'une enviant l'autre. L'une précédant l'autre dans la fiction ou dans la vie réelle. Et chaque femme du livre pourrait être encore un autre double, comme si le récit se démultipliait et la fiction, son ivresse suprême.

Par Elodie Issartel
Chez Editions Vanloo

|

Auteur

Elodie Issartel

Editeur

Editions Vanloo

Genre

Littérature française

Empire

Elodie Issartel

Paru le 20/08/2025

391 pages

Editions Vanloo

24,00 €

ActuaLitté
9791093160931
