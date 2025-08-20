Le grand tournoi

Magda, 12 ans, est ne´e sur Azuki, une lune minuscule a` la biodiversite´ exceptionnelle, peuple´e de cre´atures le´gendaires. " Miss Catastrophe " en puissance et excellente cuisinie`re malgre´ elle, elle a le don pour inventer accidentellement des recettes uniques et exquises, comme les soeurs Tatin avant elle. Par un coup de ge´nie (ou du hasard...), elle est ainsi se´lectionne´e pour participer au fameux concours de cuisine ve´ge´tarien intergalactique au cours duquel des enfants, repre´sentant chacun une plane`te, s'affrontent depuis cent ans. L'enjeu est grand : gagner le " Nectar ", convoite´ par tous pour ses proprie´te´s miraculeuses. Mais alors que le tournoi bat son plein, Magda de´couvre que les dirigeants de certaines plane`tes se re´unissent avec de sombres desseins : voler le Nectar et s'en servir pour e´tendre leur pouvoir sur toute la galaxie. A` l'aide de Mamidou, sa grand-me`re ancienne championne intergalactique, et de ses amis, la petite cuisinie`re au grand coeur saura-t-elle de´jouer les intrigues politiques et retrouver l'esprit de paix et de partage du tournoi ?