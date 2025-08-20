Inscription
#Roman jeunesse

Amélie Maginaire

Alice Morentorn, Noémie Buissonnière

Mélie Maginaire n'est pas une fillette comme les autres : d'abord, elle voit toutes les créatures magiques, même celles qui se cachent sous les lits, dans les greniers et derrière les chaudières. Puis, c'est une enquêtrice hors pair ! Avec Hector Baskerville, un chien aux bonnes manières, et Philippa Fairfax, une jeune fantôme, aucun mystère ne lui résiste. Alors quand un miroir qui hypnotise les gens disparaît, Mélie Maginaire part à sa recherche. Mais attention, le coupable n'est jamais celui que l'on croit...

Par Alice Morentorn, Noémie Buissonnière
Chez Sarbacane Editions

Auteur

Alice Morentorn, Noémie Buissonnière

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Amélie Maginaire

Alice Morentorn, Noémie Buissonnière

Paru le 20/08/2025

96 pages

Sarbacane Editions

8,90 €

9791040807469
