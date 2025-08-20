Amélie Maginaire

Mélie Maginaire n'est pas une fillette comme les autres : d'abord, elle voit toutes les créatures magiques, même celles qui se cachent sous les lits, dans les greniers et derrière les chaudières. Puis, c'est une enquêtrice hors pair ! Avec Hector Baskerville, un chien aux bonnes manières, et Philippa Fairfax, une jeune fantôme, aucun mystère ne lui résiste. Alors quand un miroir qui hypnotise les gens disparaît, Mélie Maginaire part à sa recherche. Mais attention, le coupable n'est jamais celui que l'on croit...