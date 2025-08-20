Inscription
#Album jeunesse

La promesse

Catherine Grive, Ana Terral

ActuaLitté
Que deviennent toutes les promesses faites par les adultes ? Sont-elles vraiment toutes tenues ? Catherine Grive imagine l'histoire d'un jeune garçon et du chien promis par ses parents. Elle restitue finement les espoirs et les doutes de l'enfant, toutes les émotions qu'il traverse avant que son souhait ne se réalise. Chacun pourra se reconnaître dans l'expérience universelle de l'attente, et des grandes rencontres amicales qui marquent une vie. La jeune illustratrice Ana Terral, dont c'est ici le premier livre édité en France, met en scène le quotidien de ce jeune garçon d'un trait léger et élégant. Elle restitue merveilleusement son cheminement dans le décor ensoleillé de Toulouse la rose, et croque avec talent les bouilles de différents chiens, tous plus craquants les uns que les autres.

Par Catherine Grive, Ana Terral
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

Catherine Grive, Ana Terral

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Autres éditeurs (P à T)

La promesse

Catherine Grive, Ana Terral

Paru le 20/08/2025

40 pages

Sarbacane Editions

15,50 €

ActuaLitté
9791040807001
© Notice établie par ORB
