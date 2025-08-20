Inscription
Ulysse et les bolosses

Philippe Nessmann, Laura Lion

Direction la Grèce antique, il y a 3200 ans : Philippe Nessmann nous conte l'Odyssée, le long voyage d'Ulysse vers son île natale d'Ithaque. Mais avec un humour inattendu ici, à décorner les boeufs d'Hélios. Il se déchaîne, tels les terribles vents de la mer Egée, et ce grand souffle vivifie la lecture. Un récit accrocheur, dont la folle fantaisie n'empêche en rien la fidélité au poème d'Homère. Des épisodes les plus célèbres (le Cyclope, Circé la magicienne, ou la tapisserie de Pénélope) aux moins connus mais tout aussi captivants (l'île aux Vents, l'attaque des Lestrygons...), il nous régale et n'oublie rien au passage. La fréquentation des dieux de l'Olympe, aux querelles de famille très actuelles, est savoureuse, tandis que la tirade du vieux Démodocos, poète de la guerre de Troie, devient un slam comme issu des quartiers !

Grèce

Paru le 20/08/2025

46 pages

Sarbacane Editions

17,00 €

9791040806714
