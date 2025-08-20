Deadpool/Wolverine

Deadpool et Wolverine : le duo le plus improbable mais aussi le plus populaire ! Un célèbre vilain de l'univers mutant refait surface et les deux antihéros n'ont d'autres choix que de s'allier pour l'affronter. Enfin, s'ils ne s'entretuent pas avant ! Benjamin Percy, qui a déjà bien secoué Wolverine durant l'ère House of X, retrouve son mutant préféré et le met en duo avec l'anti-héros le plus déjanté de La Maison des Idées. Un méga-hit en perspective !