Deadpool/Wolverine

Benjamin Percy, Joshua Cassara

ActuaLitté
Deadpool et Wolverine : le duo le plus improbable mais aussi le plus populaire ! Un célèbre vilain de l'univers mutant refait surface et les deux antihéros n'ont d'autres choix que de s'allier pour l'affronter. Enfin, s'ils ne s'entretuent pas avant ! Benjamin Percy, qui a déjà bien secoué Wolverine durant l'ère House of X, retrouve son mutant préféré et le met en duo avec l'anti-héros le plus déjanté de La Maison des Idées. Un méga-hit en perspective !

Par Benjamin Percy, Joshua Cassara
Chez Panini comics

|

Auteur

Benjamin Percy, Joshua Cassara

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Deadpool/Wolverine

Benjamin Percy, Joshua Cassara

Paru le 20/08/2025

120 pages

Panini comics

18,00 €

9791039139038
