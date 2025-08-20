Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Imaginaire

Bureau des enquêtes surnaturelles

Hailey Edwards

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après qu'un sorcier noir a piqué une crise de nerfs chez Hollis Apothicaire, Rue doit nettoyer les dégâts. Ca, c'est facile. Mais ceux qu'il a causés à Camber et Arden ?? Elle paierait cher pour le ramener d'entre les morts, juste pour le plaisir de le tuer une seconde fois. Et plus lentement, ce coup-ci. Pendant qu'elle s'efforce de remettre de l'ordre dans sa vie, Clay et Asa partent mener une enquête. Très vite, il devient évident qu'ils auront besoin de son aide pour traquer la créature impitoyable qui terrorise les habitants d'une petite ville du Tennessee. Et même si elle a déjà du pain sur la planche à la maison, elle n'a pas le choix. Elle doit honorer son accord avec le directeur. Sinon... Ce qu'elle découvre la plonge encore plus profondément dans les méandres de la corruption du Black Hat et, même si les dernières semaines ont été éprouvantes, le pire reste de toute évidence à venir.

Par Hailey Edwards
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Hailey Edwards

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bureau des enquêtes surnaturelles par Hailey Edwards

Commenter ce livre

 

Bureau des enquêtes surnaturelles

Hailey Edwards

Paru le 20/08/2025

MXM Bookmark

14,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038143135
9791038143135
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.