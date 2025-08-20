Bureau des enquêtes surnaturelles

Après qu'un sorcier noir a piqué une crise de nerfs chez Hollis Apothicaire, Rue doit nettoyer les dégâts. Ca, c'est facile. Mais ceux qu'il a causés à Camber et Arden ?? Elle paierait cher pour le ramener d'entre les morts, juste pour le plaisir de le tuer une seconde fois. Et plus lentement, ce coup-ci. Pendant qu'elle s'efforce de remettre de l'ordre dans sa vie, Clay et Asa partent mener une enquête. Très vite, il devient évident qu'ils auront besoin de son aide pour traquer la créature impitoyable qui terrorise les habitants d'une petite ville du Tennessee. Et même si elle a déjà du pain sur la planche à la maison, elle n'a pas le choix. Elle doit honorer son accord avec le directeur. Sinon... Ce qu'elle découvre la plonge encore plus profondément dans les méandres de la corruption du Black Hat et, même si les dernières semaines ont été éprouvantes, le pire reste de toute évidence à venir.