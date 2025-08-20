Le prince de la séduction

Il y a fort longtemps, Tadhg O'Clereigh a appris que la solution pour survivre à ses malédictions se trouvait au fond d'une bouteille. Du moins, jusqu'à sa rencontre avec Lady Keelynn Bannon, une humaine de haute lignée en possession d'une bague en émeraude enchantée capable de le délivrer. Il ferait n'importe quoi pour mettre la main sur le bijou ? ; y compris accompagner Keelynn dans sa quête de vengeance ridicule. Alors que leur périlleux voyage à travers le pays les rapproche, Tadhg comprend que, malgré son besoin vital d'obtenir la bague, son désir pour la femme qui la porte s'avère encore plus grand.