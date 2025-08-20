Inscription
#Imaginaire

Le prince de la séduction

Jenny Hickman

ActuaLitté
Il y a fort longtemps, Tadhg O'Clereigh a appris que la solution pour survivre à ses malédictions se trouvait au fond d'une bouteille. Du moins, jusqu'à sa rencontre avec Lady Keelynn Bannon, une humaine de haute lignée en possession d'une bague en émeraude enchantée capable de le délivrer. Il ferait n'importe quoi pour mettre la main sur le bijou ? ; y compris accompagner Keelynn dans sa quête de vengeance ridicule. Alors que leur périlleux voyage à travers le pays les rapproche, Tadhg comprend que, malgré son besoin vital d'obtenir la bague, son désir pour la femme qui la porte s'avère encore plus grand.

Par Jenny Hickman
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Jenny Hickman

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Fantasy

Le prince de la séduction

Jenny Hickman

Paru le 20/08/2025

MXM Bookmark

21,99 €

