La trilogie des gemmes

Longtemps, Gwendolyn a cru être une lycéenne comme les autres. Certes, elle voyait des fantômes dans les couloirs de son lycée mais personne n'est parfait. Jusqu'au jour où Gwendolyn a compris : elle n'était pas une lycéenne comme les autres. Marquée du sceau des Veilleurs du temps, elle doit désormais voyager à travers les âges, fermer un Cercle auquel elle ne comprend rien, partir à la recherche d'autres Veilleurs dans le passé, et affronter un comte du XVIIIe siècle, soi-disant immortel. Tout ce qu'elle voudrait, elle, c'est que son (beau) Gideon l'embrasse pour de bon. Mais elle est le rubis, la douzième, l'ultime voyageuse. Avec elle, le Cercle est refermé, le secret révélé. Un secret qui remonte à la nuit des temps.