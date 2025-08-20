Inscription
#Roman francophone

On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset, Justine Francioli, Marc Stéphan

ActuaLitté
NOUVEAU : Visionnez l'intégralité de la pièce, de janvier à juin, ainsi que des extraits disponibles toute l'année, en flashant le QR Code présent dans l'ouvrage. Découvrez le détail de l'offre sur cette page (Lien -> https : //www. belin-education. com/classico-cyrano). NOUVELLE MAQUETTE Peut-on jouer avec les sentiments sans en payer le prix ? Perdican et Camille, deux jeunes gens promis l'un à l'autre, se lancent dans un jeu cruel d'orgueil et de provocation. Entre déclarations enflammées et piques mordantes, leur amour vacille... jusqu'au drame. Dans cette pièce à la fois vive et poignante, Musset explore avec finesse les tourments du coeur et les illusions perdues.

Par Alfred de Musset, Justine Francioli, Marc Stéphan
Chez Belin

|

Auteur

Alfred de Musset, Justine Francioli, Marc Stéphan

Editeur

Belin

Genre

Lycée

On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 20/08/2025

192 pages

Belin

2,70 €

ActuaLitté
9791035843144
