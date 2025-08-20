Inscription
#Roman francophone

Voix féminines

Cédric Corgnet, Valérie Cabessa, Marion Duclos

Dossier pédagogique de Cédric Corgnet. Trop longtemps restées dans l'ombre, les poétesses du Moyen Age au XVIIIe siècle ont pourtant livré des vers d'une richesse et d'une audace remarquables. A travers cette anthologie, découvrez des textes où les femmes chantent l'amour, confient leurs peines, célèbrent leur liberté et revendiquent leur place dans la société. De Marie de France à Constance de Salm, en passant par Louise Labé et Christine de Pizan, ces voix poétiques, aussi intimes que puissantes, résonnent encore aujourd'hui et invitent à repenser l'histoire de la littérature. Un recueil essentiel pour les élèves de 2de, en lien avec l'étude de la poésie et de l'évolution du statut des femmes à travers les siècles. Les points forts de l'édition " Déclic lycée " : LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée . COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte. RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel. PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture. + Un CARNET DE LECTURE et le résumé de l' oe uvre en BD !

Par Cédric Corgnet, Valérie Cabessa, Marion Duclos
Chez Belin

Auteur

Cédric Corgnet, Valérie Cabessa, Marion Duclos

Editeur

Belin

Genre

Lycée

Voix féminines

Cédric Corgnet, Valérie Cabessa

Paru le 20/08/2025

Belin

4,50 €

9791035841409
