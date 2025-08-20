Femmes de la mythologie

Inscription
ActuaLitté
Dossier pédagogique de Catherine Moreau. Guerrières, rusées, insoumises ou protectrices, les grandes figures féminines de la mythologie ont marqué les récits des civilisations du monde entier. De Pénélope à Mulan, d'Isis à Antigone, ces héroïnes se battent pour leurs idéaux, défient les dieux et construisent leur propre destin. A travers cette anthologie spécialement conçue pour les élèves de 5 ? , partez à la rencontre de ces femmes mythiques, aussi fascinantes qu'inspirantes. LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + ACCOMPAGNER De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (le texte lu par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet, le texte accessible aux élèves DYS).

Chez Belin

Auteur

Catherine Moreau

Editeur

Belin

Genre

Collège

Paru le 20/08/2025

Belin

3,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035839277
9791035839277
© Notice établie par ORB
plus d'informations

