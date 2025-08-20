Dossier pédagogique de Sophie Emery-Chevalier. Le Petit Chaperon rouge La Belle au Bois dormant Les Fées Le Chat botté Les Souhaits ridicules Dans le monde merveilleux et étrange des contes, au détour d'un chemin, d'une forêt ou derrière la porte d'une chaumière, héros et héroïnes font la rencontre de créatures aux pouvoirs magiques, bienfaitrices ou malveillantes. Mais, dans les contes de Charles Perrault, les récits servent de leçon... Redécouvrez ces histoires intemporelles dans une anthologie accessible aux élèves de 6 e . LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + ACCOMPAGNER De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (le texte lu par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet, le texte accessible aux élèves DYS).