Tristan et Iseut

Emmanuelle Pioli, Gaëlle Brodhag

ActuaLitté
Dossier pédagogique de Gaëlle Brodhag. Tristan, chevalier loyal et valeureux, et Iseut, princesse promise à un autre, s'aiment d'un amour impossible, né d'un philtre magique. Entre serments, trahisons et aventures chevaleresques, leur destin tragique a traversé les siècles. Cette adaptation exclusive, spécialement conçue pour les élèves de 5 ? , plonge les jeunes lecteurs dans l'univers fascinant de la légende arthurienne et des amours interdites. Les points forts de l'édition "Déclic lycée" : LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + ACCOMPAGNER De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (le texte lu par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet, le texte accessible aux élèves DYS).

Par Emmanuelle Pioli, Gaëlle Brodhag
Chez Belin

|

Auteur

Emmanuelle Pioli, Gaëlle Brodhag

Editeur

Belin

Genre

Collège

Tristan et Iseut

Gaëlle Brodhag

Paru le 20/08/2025

192 pages

Belin

3,50 €

ActuaLitté
9791035837259
